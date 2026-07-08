Кого коснется продление гаражной амнистии: разъяснил депутат Госдумы

Госдума продлила срок действия гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. В упрощенном порядке можно оформить капитальный гараж и земельный участок под ним, во многих случаях — бесплатно. О нововведениях REGIONS рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (фракция «КПРФ»).

Гаражная амнистия действует с 1 сентября 2021 года и позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить капитальный гараж и землю под ним. Изначально крайний срок обращения был установлен на 1 сентября 2026 года. Законопроект сдвигает эту дату на пять лет вперед — до 1 сентября 2031 года. Парламентарий отметил, что формально правка выглядит как замена одной цифры, но за ней стоит судьба сотен тысяч объектов, до сих пор не переведенных в правовое поле.

О масштабе программы свидетельствуют данные Росреестра. За время действия амнистии граждане оформили около 249 тыс. гаражей и более 496 тыс. земельных участков под ними. По количеству оформленных объектов лидирует Ленинградская область, за ней следуют Московская, Омская и Саратовская области. При этом значительное число гаражей остается неоформленным — чаще всего из-за утраты документов советских лет или недостаточной осведомленности владельцев.

Воспользоваться упрощенной процедурой можно в отношении капитальных гаражей, построенных до конца 2004 года, если они не признаны самовольными постройками. Амнистия не распространяется на временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных комплексах.

Ко второму чтению законопроект был дополнен с учетом изменений в земельном законодательстве. В нормативную базу включено понятие гаражей для собственных нужд, формулировки приведены в соответствие с действующими нормами. Для владельцев это означает простую вещь: появляется еще пять лет, чтобы спокойно собрать документы и закрепить за собой гараж и землю по облегченной процедуре.