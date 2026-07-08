Гранты, субсидии и безопасность: что изменит новый закон об ИИ в России

Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект о регулировании искусственного интеллекта. Документ вводит единые правила для разработки и использования больших фундаментальных моделей, закрепляет меры господдержки и устанавливает требования к безопасности. Депутат Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») пояснил для REGIONS , что в основу регулирования заложен риск-ориентированный подход. Закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Законопроект об ИИ закрепляет базовые понятия, чтобы выстроить единое правовое поле. Искусственный интеллект трактуется как комплекс технологических решений, имитирующих когнитивные функции человека. К категории «большая фундаментальная модель» относят программу с не менее чем 1 млрд параметров, способную решать интеллектуальные задачи на уровне человека или выше.

Отдельно выделены суверенная и национальная модели ИИ. Суверенная — разработка российского юрлица, данные хранятся в РФ, модель соответствует законодательству и традиционным ценностям. Национальная отвечает схожим требованиям, но допускает использование открытых зарубежных компонентов.

Законопроект выстраивает архитектуру полномочий: президент утверждает стратегию развития ИИ, правительство координирует ведомства и определяет меры поддержки, Минцифры анализирует сферу и оказывает методическую помощь. По словам Алексея Говырина, в основу регулирования заложен риск-ориентированный подход, принцип уважения традиционных ценностей и обеспечения безопасности.

Документ открывает доступ к мерам господдержки для разработчиков: гранты, субсидии, налоговые льготы, имущественная и информационная поддержка, страхование рисков. При этом на создателей моделей возлагаются обязанности: обеспечивать безопасность решений, фиксировать правила эксплуатации и вести техдокументацию.

Закон также регулирует маркировку контента, созданного с помощью ИИ, и устанавливает ответственность за нарушения. Парламентарий отметил, что законопроект укрепит технологический суверенитет России, позволит развивать конкурентоспособные модели мирового уровня и продвигать их на международном рынке. Для граждан регулирование обеспечит рост качества жизни за счет внедрения ИИ в здравоохранение, образование и транспорт, а также создаст новые рабочие места в высокотехнологичных отраслях.