«Бумажный скандал». Изображение храма Василия Блаженного на рулоне туалетной бумаги привлекло внимание Генпрокуратуры

Компания «Тверь Тиссью» приняла решение об изменении этикетки своей продукции, на которой были изображены храм Василия Блаженного и Спасская башня Московского Кремля. Как сообщил РИА Новости директор предприятия Никита Бушуев, новая упаковка уже была внедрена на прошлой неделе.

Поводом для изменений стал запрос депутата Госдумы Михаила Матвеева Генеральному прокурору. Парламентарий потребовал проверить, не является ли использование архитектурных символов на гигиеническом товаре дискредитацией власти и оскорблением чувств верующих. При этом важно отметить, что данная линейка продукции выпускалась на рынок на протяжении нескольких лет и ранее не вызывала нареканий.

«Мы пересмотрим методы реализации нашего патриотического настроения. И пересмотрели уже этикетку на замену. Но никого мы не хотели обидеть», — пояснил Бушуев.

По его словам, изначальное размещение символов было продиктовано искренним желанием поддержать патриотический подъем в стране.

Ранее сообщалось о том, что депутат ГД обнаружил на маркетплейсе туалетную бумагу с собором Василия Блаженного.