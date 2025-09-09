Бургер с «начинкой»: россиянка случайно нашла в блюде насекомое — фото

В Оренбурге семейный обед в ресторане быстрого питания обернулся неприятным сюрпризом: в бургере обнаружили гусеницу. Об этом также сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в социальных сетях.

В Оренбурге неприятный инцидент омрачил обед семьи в одном из ресторанов быстрого питания. Женщина обнаружила в своем бургере нежданного «гостя» — гусеницу. Инцидент произошел во время трапезы, что, по словам пострадавшей, полностью отбило у нее и ее близких аппетит.

Семья приняла решение избавиться от всего заказа. Когда женщина обратилась к сотрудникам заведения с просьбой о компенсации, ей предложили переделать только злополучный бургер, в котором была найдена гусеница.

