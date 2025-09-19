«Бурлящий котел»: блогерша раскритиковала Патриаршие пруды

Известная блогерша Ксения Дукалис (настоящая фамилия — Дукельская), проживающая в квартире на Патриарших прудах в Москве, выразила недовольство чрезмерной оживленностью своего района.

В интервью на YouTube-канале «Света вокруг света» девушка призналась, что территория вокруг ее дома стала напоминать «бурлящий котел» из-за большого количества кришнаитов, представителей различных субкультур и туристов.

«Мое мнение такое: район и так перегружен активностями. Начиная от кришнаитов (...), заканчивая миледи разного вида деятельности», — рассказала Ксения.

Несмотря на критику, Дукалис подчеркнула, что продолжает любить Патриаршие пруды и ценит их уникальную атмосферу. Она отмечает, что проблема заключается не в самом месте, а в его перегруженности и отсутствии достаточного контроля за порядком в общественных пространствах.

