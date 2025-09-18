Москвич установил туалет на балконе с панорамными окнами

Необычный туалет, устроенный на балконе с панорамным видом в одной из московских новостроек, стал предметом обсуждения в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Моя Москва».

На кадрах, снятых случайными свидетелями, видно, как мужчина расположился на унитазе прямо на застекленном балконе. Авторы публикации, комментируя увиденное, с иронией отметили, что «Туалеты в московских новостройках явно не для стеснительных».

Интернет-пользователи с юмором отреагировали на увиденное, предположив, что такой санузел — это проявление беспрецедентной открытости жителей столицы. В комментариях также звучали советы обзавестись шторами для балкона, чтобы обеспечить больше приватности.

Ранее сообщалось, что москвича арестовали на 15 суток за онанизм в вестибюле метро «Саларьево».