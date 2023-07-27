Бут уверен в необходимости налаженной транспортной доступности с Африкой

Как сообщает KP.RU , Виктор Бут, общественный деятель, предприниматель и член партии ЛДПР, призывает к улучшению транспортной связи.

Он подчеркивает, что отсутствие прямого авиасообщения между этими странами затрудняет установление контактов и развитие торговых отношений. Поэтому Бут выдвигает идею о необходимости инвестиций в хабы в Африке, которые будут служить центрами координации работы российских предприятий.

Одним из предложенных вариантов для улучшения транспортной связи является создание коридора «Север - Юг», который предоставит возможность прямого выхода России в Африку.

Путь через Иран и Каспийское море обеспечит безопасность и быстроту перевозки грузов. Важным аспектом развития торговых отношений двух стран является занятие ниш на африканском рынке, где продукция России будет востребована.

В рамках развития сотрудничества РФ также планирует открыть школы и университеты с изучением своего государственного языка на континенте.