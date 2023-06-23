«Было в сердце две лампочки, одна погасла»: мать улыбчивого лейтенанта рассказала о гибели сына на СВО

Веселый и молодой Андрей Быков из Костромы останется в памяти своих сослуживцев лейтенантом Улыбакой. Добрый донельзя офицер погиб в Харьковской области, когда вся страна накрывала новогодний стол. И только жена и мама ломали руки, не зная, куда себя деть от волнения.

Андрей попал в зону СВО 11 октября 2022 года. Он был профессиональным военным, лейтенантом, который в свои 24 года занял пост начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения. Провожали Андрея из Нижегородской области всей семьей: родители, младший брат Дима и любимая жена. Мать солдата — Светлана Быкова — на всю жизнь запомнила эти проводы.

«Понимая, куда едет сын, я ни на секунду не примеряла на себя плохие новости и не подпускала дурные мысли. В тот день мы его еще подвезли к войсковой части, и он нас всех обнял до хруста косточек. Уезжая, я кинула взгляд, а он посмотрел на нас через плечо со своей чудесной улыбкой, приподнимая свою бровку. Помню это, как сейчас», — делится Быкова с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У Андрея не всегда была возможность связаться с родными, но он пользовался каждым шансом. Последний раз лейтенант связался с мамой утром 31-го декабря.

«Он никогда не оговаривал время связи, а вдруг 30-го числа прислал голосовое сообщение, что выйдет на связь завтра в восемь утра и в пять вечера. Я очень удивилась, но 31-го декабря в 8:30 мы списались немного, и как всегда: «Все хорошо, мам, пошел работать». Попрощались до вечера», — вспоминает Светлана.

Но звонка так и не было. Позже женщина узнала, что Андрей подвозил боеприпасы для танков и попал под минометный обстрел. Погиб от потери крови, не дождавшись эвакуации.

«Младший сын подошел недавно ко мне и сказал: «Мамочка, у тебя было в сердце две лампочки, одна погасла. Как же ты теперь с одной лампочкой?», — описывает свои чувства мать бойца.

Полную историю лейтенанта Улыбаки, Андрея Быкова, читайте здесь.