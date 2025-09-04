Бывалая туристка предупредила россиян об опасностях в азиатских странах

Собираясь в путешествие по Азии или Африке, стоит быть осторожнее, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья. Об этом эксперт рассказала в беседе с «Лентой.ру» .

Путешественница Евгения Полякова рассказала, как избежать отравлений в Азии и Африке. Главная опасность — вода: она советует не пить напитки со льдом, который часто делают из водопроводной воды, безопасной для местных, но вредной для туристов. Также, по ее словам, опасны горные ручьи из-за бактерий и отходов.

Полякова рекомендует начинать с простых блюд, избегая острого. В странах с плохой санитарией лучше выбирать проверенные рестораны. Нужно учитывать и местные особенности: в мусульманских странах вегетарианские блюда могут готовиться на животном жире, в КНДР опасны сырые овощи, а в Японии — сырая рыба.

Ранее россиянка рассказала о странных привычках турецких мужчин.