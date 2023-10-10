Бывшая порноактриса лишилась контракта из-за поддержки палестинцев

Эротический журнал, с которым сотрудничала Халифа, возмутился тем, что она назвала палестинцев «борцами за свободу», и уведомил подписчиков о прекращении отношений с моделью.

«Я бы сказала, что поддержка Палестины лишила меня возможностей в бизнесе, но я гораздо больше злюсь на себя за то, что не проверила заранее, что имею дело с сионистами», – отреагировала Халифа.

30-летняя Миа Халифа после короткой карьеры в порноиндустрии занимается блогерством и участвует в активистских движениях. Она неоднократно высказывалась в поддержку Палестины.