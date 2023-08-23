Бывшая Тимати рассказала о борьбе с РПП при весе в 45 килограммов

Как сообщает портал «Дни.ру» , модель и исполнитель были вместе несколько лет и сейчас воспитывают дочь Алису.

Модель Алена Шишкова, известная благодаря отношениям с рэп-исполнителем Тимати, рассказала о своей борьбе с расстройствами пищевого поведения и пути к выздоровлению.

Звезда столкнулась с проблемами здоровья, такими как булимия и анорексия, которые преследовали ее в течение восьми лет. Она также имела зависимость от мочегонных препаратов, что усложняло борьбу с РПП.

Весной этого года Алена Шишкова обратилась в Центр изучения расстройств пищевого поведения, где провела два с половиной месяца под медицинским и психологическим наблюдением.

В этот период реабилитации она смогла набрать 15 килограммов и сейчас модель продолжает свой путь к выздоровлению.