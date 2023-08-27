Бывшая жена Терещенко объяснила, почему долго не говорила о беременности

Как сообщает «Газета.ру» , звезда не могла найти время на объявление из-за постоянных разъездов. Таковы реалии жизни довольно известного человека.

Напомним, что актриса Ольга Кузьмина рассказала о своей беременности уже на последних сроках, 7 июня. Хотя изначально знаменитость не собиралась ничего скрывать. Возможно, она хотела поделиться радостной новостью как можно раньше, но постоянные разъезды не давали ей шанса на то, чтобы это, наконец, сделать.

На данный момент известно, что актриса ждет рождение дочери от своего мужа Евгения Апанасевича. При этом Ольга Кузьмина занимается воспитанием сына от своего бывшего супруга, Алексея Терещенко. Остается ждать, когда на свет появится новый член звездной семьи.