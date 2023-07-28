Бывшего белгородского монаха приговорили к пяти годам колонии за призывы к терроризму

Как сообщает агентство «РИА Новости» , монах-отшельник, промышляющий в Валуйках, был наказан. Информацией об этом также поделилась пресс-служба регионального УФСБ.

По полученным данным, мужчина в социальных сетях публиковал записи, оправдывающие террористические акты. В своих видеороликах он активно призывал к их осуществлению. За это в отношении монаха возбудили уголовные дела.

Стоит отметить, что еще в начале года местные средства массовой информации, ссылаясь на УФСБ, отмечали, что мужчину лишили монашеского чина. Сейчас его приговор вступил в законную силу. Согласно ему, нарушитель правопорядка должен отбыть 5 лет в исправительной колонии общего режима.

Одновременно с этим, мужчину лишили права «заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-коммуникационных сетей на срок 4 года».