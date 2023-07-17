Как объяснил мужчина, Конгресс не может разрешить столкновение с Россией, так как в свое время было подписано соглашение, исходя из которого для объявления войны должна иметься непосредственная опасность для нацбезопасности Америки. Однако Россия на самом деле не враг Америке, зато, как считает Наполитано, Америка стала такой для России.

Бывший судья также подчеркнул, что американские власти предоставили Украине вооружение на 50 миллиардов долларов. Также он уверен, что американские войска давно находятся на территории Украины. Таким образом, как считает Наполитано, США начали войну с Россией на землях Украины.