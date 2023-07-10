Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал о том, когда у ВСУ будут истощены запасы и человеческий фактор, а также когда страны Запада перестанут поставлять столько боеприпасов, сколько это нужно Киеву.

Информацию об этом публикует РИА Новости вечером понедельника, 10 июля. Джонсон уверен, что тот самый «спорный вопрос» для Киева начнется в декабре этого года – прямо перед зимой.

По словам аналитика, ВСУ не сможет продолжить военные действия в связи с большими потерями в личном составе и вооружении. Кстати, многие эксперты говорят, что Вашингтон поставляет Киеву кассетные боеприпасы только потому, что собственные запасы иссякли.