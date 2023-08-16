Бывший лидер Франции посоветовал ЕС пересмотреть стратегию по Украине

Саркози считает, что странам Европы необходимо набраться смелости и обратить внимание, что их интересы не совпадают с интересами США. Он отметил, что ЕС не может вести войну и при этом в нее не вступать. Он также посоветовал пересмотреть стратегию и вспомнить, что дипломатия и переговоры – самый лучший выход из сложившейся ситуации.

Также бывший президент Франции отметил, что стремление нынешнего лидера вести диалог с Путиным было изначально хорошим, но тот бросил это на полпути. Саркози также признал, что у него были разногласия с российским лидером, но он все равно считает необходимым найти точки соприкосновения и выйти на диалог.