Бывший муж Дилары съехался в Дубае с новой девушкой

Как сообщает портал «Дни.ру» , рэпер сейчас припеваючи живет в ОАЭ, причем, не один, а с блогером Лизой Василенко. Они вместе под одной крышей вот уже целый месяц, однако роман между собой пока что не признают.

Еще год назад Алишер Моргенштерн* не так светился от счастья, как сейчас, вместе с милой блондинкой. Он пытался сойтись со своей бывшей женой, которую зовут Дилара Зинатуллина, но все попытки оказались тщетны. Как оказалось, музыкант часто изменял возлюбленной.

А что касается новой избранницы, то Моргенштерн* снял с ней совместное видео, в котором грубо флиртовал с девушкой и в лоб призывал к плотским утехам. Даже тест на совместимость показал им результат в 88%.

* — признан иноагентом по решению Минюста РФ