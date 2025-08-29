Пропавшую мать двоих детей, которая бесследно исчезла после встречи с бывшим супругом, разыскивают в Ростове-на-Дону уже четыре дня подряд. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash .

В Ростове-на-Дону продолжаются поиски 39-летней Алены Редько, матери двоих детей, которая пропала после встречи с бывшим мужем Сергеем. Четверо суток нет информации о ее местонахождении. По словам экс-супруга, он высадил женщину в центре города на пересечении улиц Ульяновской и Семашко после их встречи в Аксае. Однако родственники выражают сомнения в этой версии, отмечая сложные отношения между бывшими супругами.

Сообщается, что мужчина болезненно реагировал на новые отношения бывшей жены, с которой у него есть совместные дети 13 и 17 лет. Незадолго до исчезновения он заявлял о готовности примириться с ситуацией ради возможности видеться с Аленой. По данным источника, на момент связи с Сергеем он находился в полицейском участке и не смог разговаривать.

Ранее в Башкирии дочь и зять ограбили мать ради покупок в интернете.