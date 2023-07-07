Бывший политик раскритиковал Зеленского из-за развала оборонной промышленности

В своем блоге бывший советник Кучмы заметил, что действующий президент не смог наладить военно-промышленные производства на территории Украины, что привело к полному развалу оборонной промышленности в стране. При этом Соскин удивился, что за почти полтора года Зеленский даже не попытался создать производство. На этом бывший политик не закончил, он также указал, что аналогичные процессы происходят и в других сферах. Он уверен, что на Украине идет развал министерств, депутатского корпуса Верховного совета. Соскин считает, что Зеленский захватил власть в стране и планомерно ее уничтожает.

А вот Россию политик наоборот привел в пример. Он отметил, что Путин смог оперативно расширить производство, поэтому сейчас страна производит все больше «Искандеров» и «Калибров», а также другое вооружение.