Человеческий ресурс на Украине истекает: одни погибают во время контрнаступления, другие – спешно пытаются уехать из страны куда подальше.

Николай Азаров является экс-премьером Украины (2010-2014 гг.). На своей странице в социальных сетях он опубликовал новую запись, в которой рассказал о бегущих из страны призывниках с белыми билетами.

Так стало известно, что украинцы призывного возраста, которые ранее были признанными непригодными к службе, массово ринулись заграницу. Согласно некоторым данным, всего за месяц уехали порядка 20 тысяч человек-белобилетчиков. Это случилось из-за того, что в сентябре Киев объявил начало новой волны мобилизации, как пишет RT.

По словам Азарова, на Госпогранслужбе действует негласный запрет на выезд вышеуказанной категории мужчин.