Бывший президент Украины раскритиковал модель безопасности в стране

В опубликованной в западном журнале статье Петр Порошенко сравнил модель безопасности, навязанную Украине, с израильской и выразил сомнение, что такая система способна сдержать Россию и принести мир и безопасность на Запад. По мнению бывшего президента, эффект может оказаться абсолютно противоположным.

Также Порошенко написал, что вступление Украины в НАТО обойдется альянсу «дешевле», чем полноценное внедрение израильских методов. Он считает, что на саммите западные страны должны перестать искать альтернативы и дать твердые гарантии участия Украины в НАТО, то есть официально пригласить страну в альянс. Бывший президент уверен, что нужно просто пригласить Украину, если двери альянса действительно для нее открыты, а не продолжать поиски обходных путей.