Бывший солист «На-На» привел на премьеру фильма двух жен

Павел Соколов пришел не только с двумя женщинами, но еще и с детьми из разных браков. По его словам, бывшая и нынешняя жена сами подружились.

От первой супруги, напомним, у экс-солиста «На-На» родилась прекрасная дочка Алина. Сейчас она уже выпустилась из школы, поступила на факультет журналистики и занимается тем, что преподает хореографию. Третья жена родила музыканту Софию, которая еще учится в школе.

Павел Соколов рассказал, что они часто такой дружной компанией отмечают праздники. Ведь они – «взрослые все люди», просто подобным образом сложилась судьба. И, кстати, певец не испытывает какой-либо ревности.