По словам бывшего советника, российская армия атакует украинские военные объекты, включая те, где хранятся поставленные НАТО вооружение и боеприпасы, также удары наносятся по пунктам принятия решений. При этом Украина все равно продолжает использовать переданное Западом вооружение, запуская ракеты вглубь России. Макгрегор выразил опасение, что российские войска будут вынуждены пойти на Запад, для обеспечения безопасности России, если Киев не прекратит подобные провокации.

При этом полковник подчеркнул, что переданные странами НАТО Украине ракеты никак не помогли ВСУ на фронте, но их применение каждый раз вызывает ответную реакцию России. Он уверен, что режим Зеленского в любом случае потерпит крах, и помощь альянса ему не поможет.