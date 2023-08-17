Бывший советник главы Пентагона отметил, что оружие НАТО не помогло Украине
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Бывший советник главы Пентагон Дуглас Макгрегор заявил, что оружие альянса не помогло Украине, но может спровоцировать Россию. Подробности рассказало РИА Новости.
По словам бывшего советника, российская армия атакует украинские военные объекты, включая те, где хранятся поставленные НАТО вооружение и боеприпасы, также удары наносятся по пунктам принятия решений. При этом Украина все равно продолжает использовать переданное Западом вооружение, запуская ракеты вглубь России. Макгрегор выразил опасение, что российские войска будут вынуждены пойти на Запад, для обеспечения безопасности России, если Киев не прекратит подобные провокации.
При этом полковник подчеркнул, что переданные странами НАТО Украине ракеты никак не помогли ВСУ на фронте, но их применение каждый раз вызывает ответную реакцию России. Он уверен, что режим Зеленского в любом случае потерпит крах, и помощь альянса ему не поможет.