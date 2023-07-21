Бывший супруг участницы «Фабрики звезд» отказался помогать матери своего ребенка

Как сообщает издание «Утро.ру» , Юлия Михальчик, известная певица, не получает абсолютно никакой помощи и алиментов со стороны Владимира Гоева.

Однако звезда не обижается на него и понимает, что он занят своей жизнью. По ее словам, ничего особо не изменилось с момента их расставания: партнер и в браке ничем не помогал певице.

Хотя сама Юлия Михальчик не против новых знакомств, она предпочитает не размещать свою анкету на специальных сайтах, придавая большое значение личным взаимоотношениям, строящимися вне виртуального пространства, например, на концертах и фестивалях.

Сын Юлии Михальчик уже взрослый, и она уважает его выбор в увлечениях и профессиональной сфере. Единственное, звездная мама старается пресечь все попытки стать артистом.