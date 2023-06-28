Бывший украинский советник заявил, что конфликт в стране вышел на новый уровень
Фото: [©Стрингер/РИА Новости]
Экс-советник Олег Соскин заявил, что конфликт на Украине вышел на новый уровень. Подробности рассказало РИА Новости.
Как отметил бывший политик, стране не нужно военное положение, так как она уже находится в первой фазе той войны, которая началась еще в 2014 году. По его словам, сейчас Киев наблюдает то же, что видел в те года. Соскин уверен, что военное положение на Украине сейчас может быть только на линии фронта, а по всей стране его можно отменить.
Причиной, по которой киевский режим продолжает сохранять напряженность в стране, является возможность бесконтрольно ее обворовывать. Бывший советник считает, что Зеленский превратил государство в «воровской общак».