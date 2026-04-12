Чай с нотами карамели: названа идеальная дата сбора смородиновых листов в Подмосковье

Чай из листьев смородины — не просто приятный напиток, а настоящий природный эликсир. Но чтобы получить максимум пользы и аромата, важно вовремя собрать сырье. Бариста подмосковного ресторана Давид Кохан в беседе с REGIONS рассказал, когда лучше заготавливать смородиновый лист в Подмосковье и как правильно его ферментировать.

Кохан называет смородиновый лист природным кладом. По его словам, искусственно воссоздать этот сложный запах невозможно. Он также вспоминает совет бабушки: лучшее время для сбора — период перед созреванием ягод.

Когда и какие листья собирать

Вот оптимальные сроки для Подмосковья по версии эксперта:

— Конец мая — середина июня (до цветения или на его пике): листья максимально нежные и ароматные, идеальны для сушки и ферментации;

— Конец июня — середина июля (период созревания ягод): листья накапливают максимум витаминов, но становятся жестче;

— Август (после сбора урожая): ценность в интенсивном запахе, часть полезных веществ утеряна.

Сбор проводят в сухую ясную погоду, в утренние часы после высыхания росы. Берут только здоровые цельные листья без следов болезней.

Два способа заготовки: сушка и ферментация

Традиционная сушка — самый простой метод. Листья раскладывают тонким слоем в тени в проветриваемом месте или сушат в духовке при 35-50°C.

Ферментация — более сложный процесс, превращающий обычный лист в полноценный черный чай с терпким вкусом и фруктово-ягодным ароматом.

«Ферментированный лист смородины — это для меня гурманский опыт. Он раскрывается постепенно, как хороший винтажный напиток. Когда вы правильно проведете ферментацию, чай приобретает удивительные ноты — от лесных ягод до легкой карамели. Это совсем не то, что можно купить в магазине», — рассказывает Давид Кохан.

Пошаговая ферментация в домашних условиях

— Шаг 1. Сбор и подвяливание: молодые листья не моют, слегка подвяливают в тени 4-6 часов;

— Шаг 2. Разрушение клеток: ручная скрутка (5-7 листьев в «сигару» до появления сока), мясорубка или импульсный режим блендера;

— Шаг 3. Ферментация: масса слоем 5-7 см в емкости под влажной тканью при 20-25°C на 6-12 часов (через 6 часов — легкий чай, через 12 — темный с карамельными нотами);

— Шаг 4. Сушка: в духовке при 50-60°C с приоткрытой дверцей 2-3 часа;

— Шаг 5. Хранение: в герметичной банке в темном сухом месте.

Заваривают как обычный черный чай: ложка на чашку кипятка, 5-7 минут настоя.

«Для повседневного удовольствия отлично подходит и обычная сушка. Но если у вас есть время и желание поэкспериментировать, обязательно попробуйте ферментацию. Результат превзойдет все ожидания. Такой чай можно смело подавать гостям как редкость», — советует Давид Кохан.

Ранее сообщалось, что садовод из Подмосковья назвал идеальную глубину посева томатов.