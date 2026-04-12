Секрет крепкой рассады: садовод из Подмосковья назвал идеальную глубину посева томатов

Каждый огородник мечтает о крепкой рассаде томатов, которая быстро идет в рост и не болеет. Но часто семена всходят плохо, а сеянцы вытягиваются. Садовод из Подмосковья Борис Воронович в беседе с REGIONS рассказал о проверенной технике, которая гарантирует результат.

Дачник подчеркивает: важно создать семенам комфортные условия с самого начала, и это уже половину успеха. Если соблюсти все пункты, всходы появляются уже на пятый день, а рассада растет коренастой.

Вот ключевые этапы техники от эксперта:

Правильная тара (пластиковые ящики или контейнеры с дренажными отверстиями);

Качественный грунт (четыре части торфа + одна часть биогумуса);

Обеззараживание («Фитоспорин», слабая марганцовка или перекись водорода);

Точная глубина посева (строго 1 см);

Температурный режим (24-25°C до всходов, затем 20-22°C днем и около 18°C ночью);

Световой день (12-14 часов).

Почему важен ровно один сантиметр

Воронович раскладывает семена рядами на расстоянии 0,5-1 см друг от друга, присыпает почвой слоем в один сантиметр, слегка прижимает и опрыскивает из пульверизатора.

«Глубина заделки критична. Если присыпать меньше сантиметра, семена могут взойти вместе с оболочкой, и им будет трудно от нее освободиться. Если заглубить больше — всходов можно не дождаться вовсе. Я придерживаюсь ровно одного сантиметра. Плюс после полива семена еще немного оседают — получается идеально», — подчеркивает садовод.

После всходов: не упустить момент

Как только появились первые петельки, пленку снимают и сразу переносят рассаду в прохладное и очень светлое место. Если этого не сделать, сеянцы мгновенно вытянутся.

«Главное — не пренебрегать мелочами. Качественный грунт, точная глубина, правильная температура и свет — вот что делает рассаду крепкой. Следуйте этим рекомендациям, и ваши томаты будут радовать здоровьем и урожаем», — заключает садовод из Подмосковья.

