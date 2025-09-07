Час свободы в пятницу в обмен на... что? Депутат объяснил, чем придется пожертвовать ради раннего ухода с работы

Ярослав Нилов выступил с инициативой о законодательном закреплении «короткой пятницы» при условии компенсации рабочего времени в течение недели.

Как сообщает ТАСС, соответствующее предложение озвучил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. По его мнению, вопрос перехода на сокращенную рабочую неделю в России должен решаться крайне взвешенно и поэтапно.

Нилов привел в пример собственный законопроект, разработанный совместно с коллегами. Идея заключается в том, чтобы сделать пятницу официально сокращенным рабочим днем, однако недостающий час работы равномерно распределить на оставшиеся дни недели — с понедельника по четверг.

Компенсировать этот выпадающий час предлагается за счет сокращения обеденного перерыва или небольшого увеличения продолжительности работы в будние дни. Это необходимо для сохранения установленного Трудовым кодексом баланса между рабочим временем и временем отдыха, пояснил парламентарий.

В настоящее время Трудовой кодекс РФ не обязывает работодателей сокращать рабочий день в пятницу. Это решение остается на усмотрение руководства каждой отдельной компании.

Ранее сообщалось о том, что новогодние каникулы для россиян начнутся с 31 декабря.