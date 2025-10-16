Часть расходов на лекарства при поддержке государства могут вернуть

Рост цен на лекарства и снижение доступности медицинских препаратов заставляют многих россиян выбирать между лечением и повседневными расходами. Политолог Юрий Самонкин в интервью изданию АБН24 заявил, что государственная поддержка в этой сфере необходима, чтобы защитить граждан от бедности и обеспечить им доступ к необходимым медикаментам.

По словам Самонкина, сегодня покупка лекарств без участия государства становится непосильной для значительной части населения. Он отметил, что в первую очередь требуется адресная компенсация расходов на медикаменты для граждан с низкими доходами и пенсионеров.

Ранее парламентарий Сергей Миронов предложил ввести систему, при которой траты на лекарства не превышали бы 10% дохода гражданина. При превышении этой суммы разницу должно возмещать государство. Для пенсионеров с доходом ниже полутора прожиточных минимумов предлагается полностью компенсировать затраты на препараты.

Эксперт подчеркнул, что подобные меры позволят снизить финансовое давление на семьи и обеспечить равный доступ к лечению. Особое внимание, по его словам, необходимо уделить пожилым людям, которым сложно пользоваться интернет-аптеками и электронными сервисами.

Самонкин добавил, что при грамотной реализации инициативы — с разработкой правовых норм и устойчивых механизмов финансирования — программа поддержки станет шагом к улучшению качества жизни и социальной стабильности в стране.

