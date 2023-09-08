Часть сотрудников ЗАЭС отпустят домой из-за угрозы украинских провокаций

Часть сотрудников Запорожской АЭС, что расположена в Энергодаре, будет временно отпущена по домам. Подробности приводит «Интерфакс» в пятницу, 8 сентября.

По данным издания, такое решение было принято в связи с возможным ростом провокаций со стороны Украины и явно возросшей их угрозой.

Также уточняется, что попытки ударов по ЗАЭС с помощью украинских беспилотников в последнее время участились, но на данный момент БПЛА попадают в гражданские объекты.