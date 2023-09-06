Чехия разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны

В конце июня Чехия наложила запрет на участие спортсменов из России на территории страны, а своим спортсменам не позволили выступать в состязаниях в России. Олимпийский комитет Чехии поддержал местные власти и высказался против отбора российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.

Теперь власти Чехии передумали и сообщили, что допустят представителей России и Белоруссии до состязаний, если они не будут представлять свои страны, а выступят в качестве игроков зарубежных спортивных клубов. Главным же требованием к спортсменам является следующее – не поддерживать спецоперацию на Украине и не использовать символику России. Чешским спортсменам послабления не сделали, им все еще запрещено участвовать в соревнованиях в России.