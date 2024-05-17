Чеховские школьники очистили Губернский лес в рамках проекта «Чистые игры»

Чехоские школьники присоединились к международному проекту. На соревновании они боролись за звание лучших помощников природы.

«Чистые игры» объединили 20 команд и 60 активистов «Движения первых», а также 8 активистов-организаторов и 25 волонтеров.

Задачей участников было очистить Губернский лес, который является одним из самых популярных для отдыха у чеховцев.

Важно было не только собрать мусор на скорость, но и провести его сортировку по категориям жесть, пластик, стекло или смешанный тип.

Самыми скоростными и умелыми оказались ребята из лицея № 4: им присудили первое место.

Второе заняла команда лицея № 4.

Тройку лидеров замкнула средняя школа № 3. Благодаря их усилиям было собрано 8-кубовых контейнеров, а любимый лес жителей Чехова стал гораздо чище.

Всех участников поблагодарили за участие и помощь природе.

В очередной раз неравнодушие помогло показать бережное отношение к природе и помочь экологии.

«Чистые игры» были придуманы в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Очень быстро акция охватила всю Россию и достигла международного уровня.

Экомероприятие не только развлечение, но и образовательный проект, в ходе которого у детей формируется ответственное отношение к окружающей среде.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин поблагодарил участников акции и напомнил, что в 2024 году завершат благоустройство Губернского лесопарка по поручению губернатора Подмосковья.

В зеленой зоне уже начались подготовительные работы.

На месте работает спецтехника, которая расчищает лесополосу для будущей тропинки длиной в 4,5 км.

Планируется обустроить в парке кафе, места для проката, детские и спортивные площадки, а также разместить веревочный парк.