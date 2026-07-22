«Семья — это главное»: Feduk и Саша Новикова показали фотографии с отдыха вместе с дочерью
Super: Feduk и Саша Новикова показали трогательные фото с дочкой с отдыха у моря
Фото: [соцсети]
Рэпер Feduk (настоящее имя — Федор Инсаров) и его жена Саша Новикова, которые обычно не балуют поклонников откровенными семейными публикациями, на этот раз решили сделать исключение. Пара вместе с четырехлетней дочерью отправилась на морское побережье, чтобы насладиться летом и провести время вдали от городской суеты, передает Super.
Фото: [соцсети]
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Фото: [соцсети]
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Саша поделилась в своем блоге серией атмосферных кадров, которые уже успели оценить подписчики.
На одном из снимков Новикова позирует в коричневом купальнике, демонстрируя стройную фигуру. Другие кадры запечатлели трогательные моменты семейного отдыха: прогулки по пляжу, ужины в ресторанах и теплые объятия с мужем и дочкой. Супруги явно наслаждаются друг другом и создают уютную атмосферу, которую передают через фотографии.
При этом точное место путешествия Feduk и Саша решили не раскрывать, оставив поклонникам возможность лишь догадываться, где именно они проводят отпуск.
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