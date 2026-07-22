В Раменском Мособлгаз газифицировал дом семьи ветерана СВО

Мособлгаз газифицировал дом семьи участника специальной военной операции Дениса Николина, расположенный в деревне Вертячево Раменского округа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении уточнили, что мужчина ушел на СВО по мобилизации и стал командиром стрелкового взвода третьей мотострелковой дивизии. В январе 2023 года он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму в результате ранения, его реабилитацией занялась супруга Регина, восстановление проходит успешно.

«Для нас очень важно было газифицировать дом. В скором времени Денис начнет регулярно бывать дома, в комфортной обстановке и атмосфере. Теплые полы от электричества дом протапливали плохо — стены оставались холодными. Мы очень рады, что наконец-то будем отапливаться от газа, а дома будет комфортно и людям, и нашим животным — кошкам, собакам! Большое спасибо губернатору [Московской области Андрею Воробьеву] и Мособлгазу!» — рассказала Регина Николина.

В доме семьи установили газгольдер емкостью 4,8 кубометра, шесть радиаторов, газовый настенный котел и другое необходимое оборудование, работы провели бесплатно. Запуск газа уже провели при участии генерального директора АО «Мособлгаз» Игоря Баранова.

«Семья Николиных — это пример невероятной силы духа, любви и преданности. Денис и Регина прошли через тяжелые испытания, и сегодня для нас особенно важно было помочь им повысить уровень домашнего комфорта», — отметил он.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.