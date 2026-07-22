Генерал с тяжелым прошлым возглавил ВСУ: в Госдуме РФ раскрыли, что изменится на фронте с приходом Драпатого

Смена главнокомандующего ВСУ выглядит как попытка Киева перезапустить армию. Михаила Драпатого относят к новому поколению украинских командиров, делающих ставку на технологии и беспилотники. Однако одна кадровая перестановка вряд ли способна переломить ситуацию на фронте, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы, член Комитета по обороне Виктор Соболев.

Украинский лидер Владимир Зеленский вечером 21 июля назначил 43-летнего Михаила Драпатого главкомом вместо Александра Сырского. Ранее генерал возглавлял Сухопутные войска и командовал объединенными силами ВСУ. На следующий день новый командующий заявил, что получил задачи усилить наступательные действия, готовить операции в российском тылу, развивать военные технологии и совершенствовать мобилизацию. По данным Reuters, назначение стало крупнейшей перестановкой в военном руководстве Украины с 2022 года.

Депутат ГД РФ Виктор Соболев рассказал, что не ожидает резких изменений на линии боевого соприкосновения.

«Я думаю, принципиально ничего не изменится. Новый главком будет выполнять те же распоряжения высшей политической власти Украины», — заявил парламентарий.

Говоря о прошлом Драпатого, Соболев дал ему крайне жесткую характеристику. Депутат назвал нового главкома «Херсонским садистом» и заявил, что подразделения под его командованием несли большие потери. Драпатый командовал группировкой «Херсон» во время боевых действий 2022 года. В дальнейшем он руководил несколькими соединениями, группировками и Сухопутными войсками Украины. В июне 2025 года генерал подал рапорт об отставке после удара по учебному подразделению ВСУ в Сумской области, объяснив решение личной ответственностью за произошедшее.

«Он командовал различными соединениями и группировками. Потери у него были большие, и по этой причине он даже хотел уйти в отставку», — отметил Соболев.

Фото: [ сommons.wikimedia/armyinform.com.ua ]

При этом возможности украинской армии, по мнению депутата, определяются прежде всего не личностью командующего, а объемами западной поддержки. Без новых поставок Киев не сможет резко увеличить наступательный потенциал.

«Как западные страны вооружат украинские части и сколько поставят техники, вооружения и боеприпасов, так и будут вестись боевые действия», — отметил Соболев.

Депутат связал назначение Драпатого не только с военными задачами, но и с внутренней политикой Украины. Смена главкома произошла после протестов и споров вокруг кадровых решений Зеленского, поэтому теперь Киеву необходимо одновременно продемонстрировать обновление армии и сохранить управляемость командования. Соболев подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации зависит и от российской стороны. Среди ключевых задач он назвал защиту от беспилотников, подавление украинской ПВО и удары по инфраструктуре, через которую поступает западное оружие.

«От нас тоже многое будет зависеть. Нужно прикрыться от ударов беспилотников и подавлять противовоздушную оборону там, где планируются наступательные действия», — сказал депутат.

По оценке Соболева, без дополнительных вооружений, боеприпасов и резервов добиться принципиального перелома новый главком не сможет.

Депутат Госдумы Алексей Чепа накануне заявил, что Сырский стал «громоотводом» для Зеленского на фоне колоссального внешнего и внутреннего давления. По словам парламентария, истинная причина нервозности киевской элиты — не линия фронта, а гигантские коррупционные потоки, в которых завязаны многие политические деятели. Он подчеркнул, что кадровая чехарда лишь ослабляет ВСУ, а любые новые назначения не принесут Украине ничего, кроме развала.