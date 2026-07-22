Два топора и одна пуля: дебошир разнес полицейскую машину и получил свинец

В Луганске полицейским пришлось применить оружие против мужчины с двумя топорами, который в ярости начал крушить их машину, игнорируя все требования остановиться. После того как дебошир проигнорировал предупредительный выстрел, силовики ранили его в ногу и задержали. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел, когда экипаж полиции приехал на вызов из-за семейной ссоры между женщиной и ее братом. На месте стражи порядка обнаружили вооруженного мужчину, который с ходу бросился к их автомобилю и принялся методично разбивать его двумя топорами. Угрозы и требования прекратить действия не подействовали — дебошир продолжал ломать машину, не реагируя на окрики.

Полицейские сделали предупредительный выстрел, но он не остановил агрессора. Тогда силовики выпустили пулю в ногу нападавшего, после чего его удалось обезвредить и задержать.

Теперь дебоширу, чье имя не раскрывается, предстоит ответить за хулиганство и нападение на полицейских. По факту возбуждено уголовное дело.

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