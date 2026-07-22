Заяц под запретом: в музее Сергиева Посада показали опасный раритет

В Музее советского детства в Сергиевом Посаде появился уникальный экспонат — целлулоидный заяц середины прошлого века. Однако у миловидного персонажа есть секрет: в свое время такие игрушки оказались под строжайшим запретом из-за высокой пожароопасности материала. Производство целлулоидных игрушек в СССР официально прекратили в 1965 году, превратив их в редкие исторические артефакты. Подробности выяснила редакция REGIONS .

Экспонат, созданный на Тюменском заводе пластмасс в период с 1948 по 1957 год по эскизам художницы Эммы Фадеевой, внешне выглядит безупречно — герой русских сказок, добрый и забавный. Но именно материал, из которого он сделан, стал причиной его «криминального прошлого». Целлулоид — легковоспламеняющийся полимер, и после нескольких громких инцидентов в СССР его использование для производства игрушек полностью запретили.

Этот случай — наглядное напоминание о том, как важен контроль за детскими товарами. В Управлении Роспотребнадзора по Московской области пояснили, что сегодня безопасность игрушек регулируется техническим регламентом ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». Лаборатории проверяют устойчивость красителей, миграцию солей тяжелых металлов, фенола и формальдегида, а также токсикологические и микробиологические показатели. Для детей до трех лет действует строгий запрет на натуральный мех, кожу, стекло, фарфор и мелкие гранулы без чехла. Каждая легальная игрушка проходит сертификацию и маркируется знаком ЕАС.

С 1 декабря 2025 года в России начала действовать обязательная маркировка детских товаров средствами идентификации, а с 1 сентября 2026 года вводится полный запрет на продажу немаркированных остатков. Так что опасный заяц из прошлого теперь остается только в музейной витрине — современным детям такие игрушки уже не грозят.