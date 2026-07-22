Яичный бум в Наро-Фоминске: несушки установили новый рекорд на десятки миллионов яиц

Птицеводы Наро-Фоминского округа вышли на рекордные показатели: за первое полугодие 2026 года местные куры снесли 34,5 млн инкубационных яиц. Это на 15,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной вклад в результат внесла птицефабрика «Элинар-Бройлер», которая продолжает наращивать производственные мощности, передает REGIONS .

Главным драйвером роста стало предприятие «Элинар-Бройлер» в поселке Новая Ольховка — крупнейший производитель мяса птицы в Московской области. Комплекс работает полного цикла и ежегодно выпускает более 73 тыс. тонн продукции: от котлет и колбасок до шашлыков, а ассортимент насчитывает свыше 100 наименований.

Однако рекордный прирост обеспечен не только мясом, но и яйцом: племенное поголовье фабрики превышает 300 тыс. голов, что позволяет производить до 42 млн инкубационных яиц в год. Этого хватает не только для собственных нужд, но и для поставок на рынок, снижая зависимость региона от импорта.

Модернизация производства идет полным ходом. В 2023 году на фабрике завершили реконструкцию племенного репродуктора с общим объемом инвестиций ₽680 млн: обновили 29 птичников, инженерные сети и провели газификацию. А в сентябре 2024 года там заработал новый инкубатор мощностью до 8 миллионов яиц в год. Кроме «Элинар-Бройлера», в округе стабильно работают совхоз «Головково», «Рота-Агро Благовещение», «Гринфилдс Агро» и совхоз «Архангельский», формируя устойчивую сельскохозяйственную базу региона.