Дорогие приборы для очистки фруктов, обещающие избавить от гельминтов и паразитов, — не более чем маркетинговый трюк, а единственное, что нужно для безопасной клубники, — это обычная проточная вода, заявил гастроэнтеролог Александр Приказчиков. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам специалиста, производители активно продвигают различные моющие средства и приборы, убеждая покупателей, что без них не обойтись. Однако санитарные службы рекомендуют лишь одно: тщательное промывание под струей проточной воды. Этого достаточно, чтобы избавиться от песка, земли и микроорганизмов, которые могут вызвать диарею и другие расстройства ЖКТ. Никакие ультразвуковые ванночки и специальные гели не нужны — они лишь вытягивают деньги из кошелька, а не опасности из ягод.

Приказчиков подчеркнул: клубнику важно мыть непосредственно перед едой, а не заранее, чтобы она не размокала и не теряла вкус. Также не стоит замачивать ягоды надолго — достаточно прополоскать их под краном, аккуратно перебирая руками. Если же вы все-таки боитесь, что на ягодах могут быть яйца паразитов, то их гибель гарантирует только термическая обработка, но свежую клубнику никто не варит. Поэтому доверяйте простым правилам гигиены, а не рекламным уловкам.

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