Клопы бизнес-класса кусают пассажиров: в аэропорту Домодедово взялись за проверку массажных кресел

В аэропорту Домодедово провели внеплановую дезинсекцию массажных кресел после того, как пассажир пожаловался на укус клопа в зале ожидания. Арендаторам оборудования рекомендовали увеличить частоту санитарной обработки. Инцидент взял на контроль Роспотребнадзор, передает REGIONS .

Все началось с обращения пассажира в здравпункт аэропорта. Мужчина сообщил, что во время отдыха в массажном кресле на втором этаже обнаружил на одежде насекомое. Кресло тут же отключили, а Управление Роспотребнадзора по Московской области выдало владельцу оборудования предписание о проведении дезинсекции.

Как пояснили в пресс-службе Домодедово, массажные кресла не являются собственностью аэропорта — они принадлежат арендаторам, которые по договору несут ответственность за санитарное состояние и исправность техники. После инцидента кресла обработали специализированным средством, владелец предоставил акт выполненных работ.

По действующему регламенту полная дезинсекция проводится раз в месяц, а еженедельно сотрудники очищают, дезинфицируют и проверяют оборудование. Однако после случившегося администрация провела работу со всеми четырьмя арендаторами, владеющими массажными креслами в пассажирской зоне. Им указали на недопустимость оказания услуг ненадлежащего качества и настоятельно порекомендовали увеличить частоту санитарных обработок. Ситуация остается на контроле надзорных органов.