Человечество исчезает: Илон Маск выступил с тревожным заявлением о будущем планеты

Миллиардер отреагировал на публикацию в соцсети, в которой подробно описывались шаги правительства Сингапура по борьбе с низким уровнем рождаемости. Власти страны расширяют доступность жилья и увеличивают продолжительность декретных отпусков, так как граждане перестали обеспечивать даже воспроизводство населения. Короткий комментарий Маска «Люди исчезают» очередной раз подчеркнул его обеспокоенность мировым демографическим кризисом, пишет РБК.

Оценка демографической ситуации и целей развития в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее отмечала, что демографическая ситуация в России остается непростой, однако находится под полным контролем властей. Приумножение населения страны определено как одна из главных национальных целей развития, поставленных Президентом Владимиром Путиным. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что Правительство РФ продолжит системную работу над новыми мерами поддержки семей с детьми.

Возраст первого материнства в России и мировые тенденции

Академик РАН и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко сообщил, что средний возраст рождения первого ребенка у женщин в России сейчас составляет около 30 лет. Для сравнения, в странах Европы данный показатель достиг 34 лет. Эксперты связывают такую динамику с изменениями социальных условий, стремлением к получению образования и построению карьеры до создания семьи.