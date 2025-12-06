«Человек-паук» из Росфинмониторинга: мошенники для обмана Долиной использовали фото двойника Тома Холланда

В деле об обмане народной артистки России Ларисы Долиной всплыли новые подробности. Как сообщает РЕН ТВ, мошенники для убедительности использовали фотографию мужчины, имеющего поразительное сходство с популярным голливудским актером Томом Холландом, известным по роли Человека-паука.

Этот снимок был вклеен в поддельный паспорт, выданный якобы от имени сотрудника Росфинмониторинга. Именно таким «супергероем» от государственной службы аферисты представлялись доверчивой певице во время звонков.

Информация об этом после эфира с актрисой в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале быстро разошлась по Сети и породила волну шуток и мемов. Пользователи соцсетей активно развивают тему, создавая собственную «киновселенную» вокруг этой ситуации.

В комментариях можно встретить такие обращения, как: «Том, пусти Полину Лурье домой! От тебя зависит рынок недвижимости в России» или «Человек-жулик, верни деньги Долиной!».

Многие иронизируют над выбором мошенников, задаваясь вопросом, зачем звезде голливудского блокбастера понадобилось обманывать российскую певицу.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как его первая семья лишилась квартиры из-за мошенников.