Чемодан есть, а пустят не всех: что ждет туристов в Таиланде

Власти Таиланда ввели дополнительные меры контроля при въезде иностранных граждан, включая туристов из России. Решение принято на фоне обострения ситуации на границе с Камбоджей. Разъяснения по действующим правилам опубликовало Министерство туризма и спорта королевства, сообщает Турпром .

В туристических ведомствах сообщили, что основные курортные направления продолжают функционировать без ограничений. Бангкок, Пхукет, Самуи и Паттайя остаются открытыми для посещения, транспортная система, гостиницы и предприятия общепита работают в штатном режиме.

При этом в аэропортах усилены проверки документов, что может привести к увеличению времени прохождения пограничного контроля. Особое внимание уделяется пассажирам, которые ранее посещали Камбоджу или следуют транзитом через приграничные районы.

Для въезда в страну требуется заграничный паспорт со сроком действия не менее шести месяцев, обратные авиабилеты и подтверждение бронирования проживания. Также туристы обязаны иметь при себе наличные средства в размере не менее 20 тыс. тайских бат на человека и заполненную электронную карту прибытия.

В семи провинциях Таиланда, расположенных вдоль границы с Камбоджей, действуют дополнительные меры безопасности. В отдельных районах возможно временное ограничение доступа в национальные парки и корректировка транспортных маршрутов.

Эксперты отмечают, что поездки в Таиланд остаются возможными, однако туристам рекомендуется заранее проверять актуальные требования и учитывать возможные задержки при прохождении контроля.

