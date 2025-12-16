Российская туристка застряла в Египте, не сумев оплатить счет за срочную операцию

Российская туристка оказалась в крайне затруднительной ситуации во время отдыха в Египте, пишет портал TourDom.

68-летнюю Любовь, отдыхавшую с мужем в Шарм-эш-Шейхе, экстренно госпитализировали с диагнозом «непроходимость кишечника». Женщине потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

По словам россиянки, врачи больницы заверили ее, что все расходы на лечение покроет ее страховая компания. Однако после операции выяснилось, что страховщик готов оплатить лишь часть счета.

Общая стоимость медицинских услуг составила около 654 тыс. руб., из которых страховая компания выплатила только 79 тыс. руб. Оставшуюся сумму в размере 575 тыс. руб. клиника выставила россиянке.

Поскольку у женщины не оказалось такой суммы, ее выселили из палаты в коридор, попросили подписать какие-то документы, а затем изъяли ее загранпаспорт, лишив возможности покинуть медицинское учреждение и страну.

Ситуацию удалось частично разрешить лишь после вмешательства родственников, которые через страховую компанию договорились о переводе женщины в отель.

Несмотря на это, запланированный вылет домой 16 декабря не состоялся — авиабилеты были аннулированы. Теперь пенсионерке предстоит решать вопросы с долгом, восстановлением документов и организацией возвращения в Россию.

