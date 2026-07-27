Чемоданы попадут под контроль: что изменится для пассажиров с 1 августа

С 1 августа в российских поездах начнут действовать обновленные требования для пассажиров. Изменения затронут как пригородные электрички, так и составы дальнего следования, пишет «Главный региональный».

Одним из главных нововведений станет более строгая проверка персональных данных при посадке. Перевозчики намерены усилить контроль, чтобы бороться с перепродажей билетов. Проводники и сотрудники служб безопасности будут внимательнее сверять данные пассажиров с документами.

Пассажирам рекомендуют тщательно проверять информацию при покупке билета. Даже небольшая ошибка в фамилии или других данных может привести к проблемам при посадке. В поезд также необходимо брать оригинал паспорта или свидетельства о рождении ребенка.

Багаж будут проверять строже

Изменения коснутся и перевозки ручной клади. Контролеры получат возможность дополнительно проверять размеры сумок и других вещей непосредственно перед посадкой в вагон.

По действующим нормам пассажир может бесплатно провозить ручную кладь весом до 36 кг, если сумма трех измерений не превышает 180 см. Однако даже подходящий по весу багаж могут не разрешить взять в вагон, если он мешает проходу или создает неудобства для других пассажиров.

В таких случаях крупные вещи придется оформить как багаж с отдельной оплатой.

Кроме того, пассажиров продолжат контролировать за соблюдением порядка в вагонах. Использование устройств без наушников и громкое воспроизведение музыки будут считаться нарушением правил проезда.

Вернуть деньги за невозвратный билет станет сложнее

Отдельные изменения связаны с невозвратными тарифами. Полный возврат стоимости таких билетов будет возможен только в исключительных случаях.

К ним относятся внезапная болезнь пассажира или его близкого родственника, а также отмена поезда. В других ситуациях вернуть деньги за невозвратный билет получится только частично либо не получится вовсе.

Новые правила направлены на повышение контроля за пассажирскими перевозками, защиту от спекуляции билетами и обеспечение более комфортных условий в поездах.