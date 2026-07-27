Путин пообещал победу: на встрече с депутатами президент заявил, что Россия добьется целей СВО и укрепит суверенитет

В Кремле прошла встреча президента с парламентариями завершающего работу VIII созыва Госдумы, и Владимир Путин вновь обозначил курс: Россия продолжает отстаивать правду и справедливость, а вместе с народом и обществом обязательно добьтся всех целей специальной военной операции. Глава государства поблагодарил депутатов за их вклад в защиту национальных интересов и подчеркнул, что впереди — только победа. Об этом сообщает ТАСС.

Обращаясь к народным избранникам, президент отметил, что сегодня наша страна находится на историческом рубеже, где вопросы безопасности и независимости становятся приоритетом номер один. Путин акцентировал, что российские парламентарии играют ключевую роль в этой работе — через законотворчество и поддержку армии они укрепляют государственный суверенитет. Глава государства выразил благодарность за эффективное сотрудничество, особо выделив, что защита национальных интересов была и остается главной задачей власти и общества.



Ранее Путин сообщил о завершающем этапе разработки подводного аппарата «Посейдон».