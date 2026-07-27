Во Фрязине запустят производство холодильной техники и теплообменного оборудования. Достроить предприятие планируется в третьем квартале 2026 года, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализует компания «ВЕЗА». Общий объем инвестиций составит ₽900 млн. Степень строительной готовности составляет 40%. С открытием предприятия в округе появится 300 рабочих мест.

Площадь трехэтажного производственного комплекса составит более 12 тыс. кв. м. Здесь будет организован полный производственный цикл от изготовления деталей до сборки и упаковки продукции.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках Форума регионов Белоруссии и России представил новый формат инфраструктуры для бизнеса.