«Не трогай мои морщины»: сын Одри Хепберн развеял мифы о ее диетах и внешности

Старший сын легендарной британской актрисы Одри Хепберн, Шон Хепберн Феррер, вместе с писательницей Венди Холден выпустил мемуары «Интимная Одри: официальная биография», сообщает The Voice. В книге он впервые подробно рассказал о личной жизни матери, опровергнув множество мифов, которые долгие годы окружали ее имя.

Одним из главных откровений стало опровержение слухов о том, что Одри страдала расстройством пищевого поведения (РПП). По словам Шона, актриса сохраняла стройную фигуру благодаря дисциплине и никогда не придерживалась новомодных диет.

Ее рацион был простым и сбалансированным: на завтрак — вареное яйцо, тост с джемом, на обед — суп или салат с сэндвичем и шариком ванильного мороженого с кленовым сиропом. Иногда она позволяла себе холодное пиво, а на ужин предпочитала пасту аль помодоро и салат, изредка запивая это стаканчиком виски.

Одри любила шоколадный торт и даже разработала собственный рецепт без муки. Раз в месяц она устраивала себе детоксикацию на 1-2 дня.

В мемуарах также развенчивается миф о ее отношении к пластической хирургии. Шон заявляет, что Одри была категорически против любых вмешательств во внешность. Она гордилась каждой морщинкой на своем лице и считала, что они отражают ее жизненный опыт.

Однажды фотограф Джон Айзек предложил убрать морщинки на снимке, сделанном во время поездки в ЮНИСЕФ, на что актриса ответила: «Не смей трогать ни одну из этих морщин — я заработала каждую из них».

Отдельное внимание в книге уделено роли Одри в фильме «Завтрак у Тиффани» (1961), который сделал ее иконой стиля. Интересно, что от этой роли ранее отказалась Мэрилин Монро. Шон предположил, что Мэрилин не захотела играть Холли Голайтли, потому что чувствовала, что ей пришлось бы играть саму себя. А Одри, напротив, создала совершенно новый образ, который навсегда вошел в историю кино.

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