Чемпионат по ползанию среди малышей «Ползком – 2024» состоялся в Волоколамске

В Волоколамском городском округе состоялся юбилейный, десятый чемпионат по ползанию среди малышей до одного года «Ползком – 2024». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Подчеркивается, что данное мероприятие стало праздником для всех присутствующих. Всех участников и гостей чемпионата приветствовала замглавы Волоколамского городского округа Марина Марнова, отметившая, что данное мероприятие стало традиционным и любимым для многих семей.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

В соревнованиях приняли участие 15 малышей, которых активно поддерживали родные и болельщики. Победителями мероприятия стали Михаил Майоров, который прополз 1 минуту 15 секунд, занял почетное третье место - он выиграл развивающую каталку. «Серебро» в конкурсе досталось Марии Ногиной, проползшей примерно такое же количество времени и выигравшей бизикуб. А Фатеев Тимофей, проползший дистанцию за 44 секунды, стал первым и выиграл санки-коляску.