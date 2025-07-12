Череда молний ударили в Останкинскую телебашню во время грозы и попали на видео

В столице во время сильного ливня молния попала в Останкинскую телебашню. Затем последовали ещё несколько ударов молний. Очевидец происшествия поделился видеозаписью в Телеграм-канале Mash.

На видео можно заметить, как самое высокое в Москве здание несколько раз подвергается ударам молний.

Следует подчеркнуть, что Останкинская телебашня — это самое высокое сооружение в Москве, которое защищает от молний.

В субботу, 12 июля, после изнуряющей жары в Москве внезапно произошли изменения в погоде. Начались сильные дожди, сопровождаемые грозами и порывистым ветром. Непогода охватила значительную территорию города. При этом температура воздуха осталась на отметке 26 градусов со знаком плюс по Цельсию.

Ранее сообщалось, что в Москве за несколько часов субботы, 12 июля, выпала четверть месячной нормы осадков.